Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag mit Kurseinbußen

Netflix im Blick

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Netflix-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 1.219,48 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 1.219,48 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Netflix-Aktie bis auf 1.213,77 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1.227,52 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 103.518 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 1.262,67 USD erreichte der Titel am 06.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 588,43 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 51,75 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Netflix-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 1.184,17 USD.

Netflix veröffentlichte am 17.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 6,76 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 5,40 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,38 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 9,38 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.07.2025 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2025 25,55 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bitwise-CEO: Warum Krypto-Investments sich bald nicht mehr an der Marktkapitalisierung orientieren dürften

Krypto-Integration in Alltagsprodukte: Nutzungsmöglichkeiten von Bitcoin und Co. im täglichen Leben nehmen zu