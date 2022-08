Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gewinnt am Nachmittag

Um 04:22 Uhr ging es für das Netflix-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,2 Prozent auf 231,55 EUR. Bei 233,00 EUR erreichte die Netflix-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 223,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 4.992 Netflix-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.11.2021 auf bis zu 617,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 62,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 155,88 EUR fiel das Papier am 12.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 48,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 263,38 USD für die Netflix-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 19.07.2022. In Sachen EPS wurden 3,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 2,97 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.341,78 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.970,14 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Netflix am 17.10.2022 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 10,15 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

