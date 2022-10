Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Montagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 3,0 Prozent auf 230,05 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Netflix-Aktie bis auf 230,05 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 231,90 EUR. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 288 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 617,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2021 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 62,75 Prozent Luft nach oben. Am 12.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 155,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 47,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 261,75 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 19.07.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,20 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,97 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,56 Prozent auf 7.970,14 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.341,78 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.10.2022 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Netflix rechnen Experten am 17.10.2023.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 10,12 USD fest.

