Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Netflix zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Netflix-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 732,51 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Netflix-Papiere um 15:53 Uhr 0,3 Prozent. Im Tageshoch stieg die Netflix-Aktie bis auf 735,98 USD. Bei 734,90 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 84.527 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 735,98 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 19.10.2023 auf bis zu 344,73 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 52,94 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Netflix-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 663,57 USD.

Am 18.07.2024 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es stand ein EPS von 4,99 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 3,35 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 9,53 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,19 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.10.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Netflix-Anleger Experten zufolge am 15.10.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 19,14 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Handel in New York: So performt der NASDAQ 100 aktuell

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor 5 Jahren verdient

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start leichter