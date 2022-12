Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Montagmittag mit Kursabschlägen

Die Netflix-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 305,30 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Netflix-Aktie bisher bei 302,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 303,15 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.047 Netflix-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.12.2021 auf bis zu 548,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 44,29 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 155,88 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 95,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 292,00 USD an.

Netflix ließ sich am 18.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,19 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 7.925,59 USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.483,47 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 17.01.2023 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 10,24 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com