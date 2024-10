Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Netflix

Kursentwicklung

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 706,09 USD abwärts.

Die Netflix-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 706,09 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Netflix-Aktie bei 705,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 712,51 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 151.721 Netflix-Aktien.

Am 12.10.2024 markierte das Papier bei 735,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,23 Prozent. Am 19.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 344,73 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Netflix-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 663,57 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 18.07.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,99 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,35 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 9,53 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 16,35 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 17.10.2024 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 19,16 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

