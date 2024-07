Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Netflix. Das Papier von Netflix konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 658,95 USD.

Die Netflix-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 658,95 USD. Im Tageshoch stieg die Netflix-Aktie bis auf 663,49 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 661,80 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 86.872 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 697,42 USD erreichte der Titel am 06.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 5,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 19.10.2023 auf bis zu 344,73 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 600,00 USD an.

Netflix ließ sich am 18.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,93 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,38 Mrd. USD im Vergleich zu 8,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Netflix-Bilanz für Q2 2024 wird am 18.07.2024 erwartet.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 18,40 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

