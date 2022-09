Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Netflix

Der Netflix-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 230,80 EUR. In der Spitze fiel die Netflix-Aktie bis auf 228,95 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 231,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.204 Netflix-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.11.2021 auf bis zu 617,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 62,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 155,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 48,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 261,75 USD.

Netflix gewährte am 19.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 3,20 USD. Im letzten Jahr hatte Netflix einen Gewinn von 2,97 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Netflix 7.970,14 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.341,78 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Netflix am 18.10.2022 präsentieren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Netflix möglicherweise am 17.10.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 10,17 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Neues Spar-Abo von Netflix: Keine Krypto-Werbung erlaubt

Jim Cramer überzeugt: Wir haben die Tiefststände bereits erreicht

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: jejim / Shutterstock.com