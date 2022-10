Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag im Aufwind

Um 04:22 Uhr wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 247,60 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Netflix-Aktie sogar auf 248,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 239,35 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.076 Netflix-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (617,60 EUR) erklomm das Papier am 17.11.2021. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 59,91 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2022 bei 155,88 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 267,75 USD aus.

Netflix gewährte am 19.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,20 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 2,97 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.970,14 USD – ein Plus von 8,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 7.341,78 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 18.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,10 USD je Netflix-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: XanderSt / Shutterstock.com