Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Netflix. Zuletzt sprang die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 649,37 USD zu.

Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 649,37 USD. Kurzfristig markierte die Netflix-Aktie bei 656,60 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 656,60 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 194.405 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 697,42 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.07.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 19.10.2023 Kursverluste bis auf 344,73 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 46,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Netflix seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 600,00 USD an.

Netflix ließ sich am 18.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 5,40 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 2,93 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 9,38 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 14,95 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 18.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2024 18,41 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

