Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Netflix am Montagnachmittag ins Minus

So entwickelt sich Netflix

Die Aktie von Netflix gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 1.183,68 USD.

Die Netflix-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 1.183,68 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Netflix-Aktie bei 1.172,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.172,00 USD. Bisher wurden heute 189.760 Netflix-Aktien gehandelt.

Am 16.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.196,28 USD an. 1,06 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 588,43 USD fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 101,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.100,83 USD aus.

Netflix gewährte am 17.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,40 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 10,38 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,38 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,62 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 16.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2025 25,53 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

