Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 1.192,30 USD.

Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 1.192,30 USD. Die Netflix-Aktie legte bis auf 1.195,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 1.195,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 310.753 Stück.

Bei einem Wert von 1.195,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2025). Gewinne von 0,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 588,43 USD. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 102,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.089,17 USD für die Netflix-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 17.04.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,76 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,38 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,38 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 16.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 25,53 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Netflix-Aktie höher: Netflix plant mehr Werbeformate für 2026

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Krypto-Integration in Alltagsprodukte: Nutzungsmöglichkeiten von Bitcoin und Co. im täglichen Leben nehmen zu