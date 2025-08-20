Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Abend nahe Nulllinie

Kurs der Netflix

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagabend die Aktie von Netflix. Bei der Netflix-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 1.205,20 USD.

Die Netflix-Aktie bewegte sich um 20:07 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 1.205,20 USD. Die Netflix-Aktie zog in der Spitze bis auf 1.213,62 USD an. Die Abwärtsbewegung der Netflix-Aktie ging bis auf 1.198,41 USD. Bei 1.208,88 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 383.260 Stück gehandelt.

Bei 1.340,93 USD markierte der Titel am 01.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,26 Prozent. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 661,00 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Netflix-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Netflix 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 1.253,33 USD angegeben.

Am 17.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,19 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,88 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 11,12 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 15.10.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2025 26,26 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

