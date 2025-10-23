Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Donnerstagnachmittag mit angezogener Handbremse
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Netflix. Zum Vortag unverändert notierte die Netflix-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 1.115,64 USD.
Die Netflix-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 1.115,64 USD. Im Tageshoch stieg die Netflix-Aktie bis auf 1.127,02 USD. In der Spitze büßte die Netflix-Aktie bis auf 1.115,06 USD ein. Bei 1.124,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 290.751 Netflix-Aktien umgesetzt.
Am 01.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.340,93 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 20,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2024 bei 744,34 USD. Mit einem Kursverlust von 33,28 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,39 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 1.249,17 USD an.
Netflix veröffentlichte am 21.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,87 USD. Im Vorjahresviertel waren 5,40 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 11,51 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 9,78 Mrd. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 15.01.2026 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 25,52 USD je Aktie belaufen.
