Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix behauptet sich am Nachmittag

Kurs der Netflix

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 1.207,21 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 15:53 Uhr bei 1.207,21 USD. Die Netflix-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1.209,71 USD. Der Kurs der Netflix-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1.203,40 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1.208,88 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 53.433 Netflix-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 1.340,93 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 9,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (661,00 USD). Mit Abgaben von 45,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Netflix-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 1.253,33 USD.

Am 17.07.2025 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,88 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,12 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9,53 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Netflix-Bilanz für Q3 2025 wird am 15.10.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2025 26,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

