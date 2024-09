Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Freitagnachmittag nahe Vortagesniveau

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Netflix. Bei der Netflix-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 704,35 USD.

Die Netflix-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 704,35 USD. Bei 706,50 USD erreichte die Netflix-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der Netflix-Aktie ging bis auf 699,91 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 705,13 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 426.811 Netflix-Aktien.

Am 19.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 715,66 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 1,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 344,73 USD am 19.10.2023. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 104,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Netflix-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 663,57 USD.

Netflix ließ sich am 18.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,99 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,35 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 9,53 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,19 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Netflix wird am 17.10.2024 gerechnet. Netflix dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 15.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 19,12 USD in den Büchern stehen haben wird.

