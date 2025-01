Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Hausse bei Netflix am Mittwochnachmittag

Blick auf Netflix-Kurs

Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 13,4 Prozent auf 986,40 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 13,4 Prozent auf 986,40 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Netflix-Aktie bei 999,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 999,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.118.837 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 999,00 USD erreichte der Titel am 22.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 481,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2024). Mit Abgaben von 51,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 923,57 USD.

Am 17.10.2024 hat Netflix die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,52 USD, nach 3,80 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,78 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,54 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.04.2025 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 24,02 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

