Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Der Netflix-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 229,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Netflix-Aktie bis auf 227,85 EUR. Mit einem Wert von 237,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 9.551 Netflix-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 617,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.11.2021). Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 62,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 155,88 EUR fiel das Papier am 12.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 47,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 263,38 USD aus.

Netflix gewährte am 19.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,97 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.970,14 USD, während im Vorjahreszeitraum 7.341,78 USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 17.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 10,15 USD fest.

