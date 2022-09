Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag billiger

Die Netflix-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,6 Prozent auf 236,95 EUR. Die Netflix-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 236,40 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 238,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.822 Netflix-Aktien.

Am 17.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 617,60 EUR an. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 61,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 155,88 EUR fiel das Papier am 12.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 261,75 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 19.07.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,97 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.970,14 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 7.341,78 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.10.2022 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 17.10.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 10,15 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Neues Spar-Abo von Netflix: Keine Krypto-Werbung erlaubt

Jim Cramer überzeugt: Wir haben die Tiefststände bereits erreicht

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: jejim / Shutterstock.com