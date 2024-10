Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 767,07 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 767,07 USD. Im Tief verlor die Netflix-Aktie bis auf 763,35 USD. Mit einem Wert von 765,27 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 147.337 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 772,88 USD erreichte der Titel am 21.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 0,76 Prozent Luft nach oben. Am 28.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 395,71 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 713,57 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 17.10.2024 vor. Es stand ein EPS von 5,52 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 3,80 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9,78 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,54 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 16.01.2025 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 19,71 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

