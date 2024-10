Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittwochnachmittag mit Einbußen

Kurs der Netflix

Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 757,60 USD.

Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 757,60 USD. Der Kurs der Netflix-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 756,30 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 762,83 USD. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 84.178 Stück gehandelt.

Am 22.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 772,88 USD an. 2,02 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 395,71 USD fiel das Papier am 28.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 91,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Netflix-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 713,57 USD an.

Am 17.10.2024 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS belief sich auf 5,52 USD gegenüber 3,80 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,78 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,54 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 16.01.2025 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 19,76 USD je Aktie belaufen.

