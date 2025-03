Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 956,97 USD.

Die Netflix-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 956,97 USD. Die Netflix-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 951,99 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 969,67 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 294.959 Stück.

Am 15.02.2025 markierte das Papier bei 1.064,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 11,24 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.04.2024 auf bis zu 542,04 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 43,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 1.012,14 USD.

Am 21.01.2025 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS wurde auf 4,36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 2,15 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,19 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8,83 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Netflix am 22.04.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 24,82 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

