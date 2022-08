Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 230,20 EUR. Die Netflix-Aktie zog in der Spitze bis auf 231,65 EUR an. Bei 224,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 3.596 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 17.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 617,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 62,73 Prozent hinzugewinnen. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 155,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,68 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 263,38 USD für die Netflix-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 19.07.2022 vor. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,97 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 7.970,14 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.341,78 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.10.2022 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 10,15 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

