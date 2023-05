Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix schiebt sich am Nachmittag vor

Aktien in diesem Artikel Netflix 340,65 EUR

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,1 Prozent auf 362,90 USD. Die Netflix-Aktie zog in der Spitze bis auf 363,37 USD an. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 360,79 USD. Bisher wurden heute 827.485 Netflix-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.02.2023 bei 379,38 USD. Mit einem Zuwachs von 4,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.06.2022 bei 164,28 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,73 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 340,14 USD für die Netflix-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 18.04.2023. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,53 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Netflix im vergangenen Quartal 8.161,50 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netflix 7.867,77 USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 17.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 11,17 USD je Netflix-Aktie.

