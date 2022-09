Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Vormittag schwächer

Die Netflix-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 231,50 EUR. Die Netflix-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 231,50 EUR ab. Mit einem Wert von 231,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 39 Netflix-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 617,60 EUR erreichte der Titel am 17.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 62,52 Prozent hinzugewinnen. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 155,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 48,51 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 261,75 USD aus.

Am 19.07.2022 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,97 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,56 Prozent auf 7.970,14 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.341,78 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Netflix am 18.10.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Netflix rechnen Experten am 17.10.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2022 10,15 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

