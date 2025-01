Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Netflix gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 968,98 USD.

Die Netflix-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 968,98 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Netflix-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 965,00 USD aus. Bei 971,51 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 208.088 Netflix-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.01.2025 auf bis zu 999,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2024 bei 542,04 USD. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 44,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Netflix-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 1.012,14 USD.

Netflix ließ sich am 21.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,00 Prozent auf 10,25 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,83 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Netflix wird am 22.04.2025 gerechnet.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 24,77 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

