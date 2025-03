Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Netflix zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Netflix-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 986,64 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 986,64 USD zu. Die Netflix-Aktie zog in der Spitze bis auf 987,50 USD an. Bei 974,22 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 248.038 Netflix-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.02.2025 bei 1.064,50 USD. 7,89 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.04.2024 auf bis zu 542,04 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 45,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 1.012,14 USD.

Netflix ließ sich am 21.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,36 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,40 Prozent auf 10,19 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,83 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 22.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2025 24,80 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

