Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix wird am Vormittag ausgebremst

Die Netflix-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,9 Prozent auf 298,95 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Netflix-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 296,15 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 296,15 EUR. Zuletzt wechselten 212 Netflix-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.11.2021 bei 617,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 51,59 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 155,88 EUR am 12.05.2022. Abschläge von 91,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 289,75 USD.

Netflix ließ sich am 18.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,10 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,19 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 7.925,59 USD gegenüber 7.483,47 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 17.01.2023 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 10,25 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Netflix-Aktie im Fokus: Wie steht es um einen dritten Aktiensplit bei Netflix?

Beim Streamen von Musik, Filmen und Serien Energie sparen - so geht´s

Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel zweistellig im Plus: Netflix übertrifft Erwartungen - Analysten heben Ziele für Netflix an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: Netflix