Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Vormittag in Rot

Die Netflix-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 295,20 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Netflix-Aktie bis auf 295,20 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 295,35 EUR. Bisher wurden via XETRA 204 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 617,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,20 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 155,88 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 89,38 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 289,75 USD.

Am 18.10.2022 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurden 3,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 3,19 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.925,59 USD im Vergleich zu 7.483,47 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.01.2023 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 10,25 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Netflix