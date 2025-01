Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittwochnachmittag freundlich

Netflix im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Netflix. Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 979,29 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 979,29 USD. Die Netflix-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 987,11 USD aus. Bei 980,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 168.417 Netflix-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 999,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2025). Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 1,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 542,04 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 80,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 1.012,14 USD.

Netflix gewährte am 21.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,83 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,19 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 22.04.2025 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 24,77 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Netflix von vor 5 Jahren abgeworfen

Nutzer profitieren von kostenlosem Versand, Streaming, E-Books: Wie Amazon mit Prime Geld verdient

Netflix-Aktie im Aufwind: Bernstein Research sieht weiterhin Potenzial und hebt Kursziel kräftig an