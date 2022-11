Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittag auf rotem Terrain

Um 12:22 Uhr fiel die Netflix-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 272,00 EUR ab. In der Spitze büßte die Netflix-Aktie bis auf 272,00 EUR ein. Bei 273,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 877 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.11.2021 auf bis zu 599,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 155,88 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 74,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 292,00 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 18.10.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,19 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,91 Prozent auf 7.925,59 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.483,47 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Netflix am 17.01.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 10,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

