Netflix Aktie News: Netflix am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Die Netflix-Aktie wies um 30.06.2022 16:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 163,64 EUR abwärts. Bei 163,64 EUR markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 169,20 EUR. Bisher wurden heute 6.342 Netflix-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (617,60 EUR) erklomm das Papier am 17.11.2021. Gewinne von 73,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 155,88 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 4,98 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 303,71 USD angegeben.

Am 19.04.2022 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,53 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 3,75 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.163,28 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.867,77 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 19.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Netflix-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 17.07.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 11,98 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Netflix-Aktie: Öffnung für neue Option - Analyst sieht riesiges Umsatzpotenzial für Netflix

NASDAQ-Titel Netflix-Aktie: Netflix mit massivem Abo-Verlust - Stellt der Streaming-Gigant nun seine Binge-Watching-Strategie ein?

NASDAQ, S&P 500 & Co: Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie, Amazon-Aktie, Apple-Aktie & Co im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com