Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Freitagvormittag im Minus

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 1,2 Prozent auf 270,05 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Netflix-Aktie bis auf 270,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 273,00 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 53 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 541,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 155,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 292,00 USD.

Am 18.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 3,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.925,59 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.483,47 USD in den Büchern gestanden.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 19.01.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 18.01.2024 dürfte Netflix die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 10,25 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: jejim / Shutterstock.com