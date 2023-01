Preisvergleich: Welches Netflix-Abo sich wirklich lohnt - und wann man zu viel bezahlt

• Viele Menschen nutzen einen teuren Abonnementtarif, den sie so nicht brauchen• Abonnementpläne entscheiden über diverse Vorteile und Funktionen• Es gibt insgesamt vier Abonnementpläne zur Auswahl

Netflix überschreitet Ende 2021 die 220 Millionen Marke

Bereits im Jahr 2021 hat die amerikanische Streamingplattform Netflix Statista zufolge erstmals mehr als 220 Millionen Kunden erreicht. Im Jahr 2011 waren es noch knapp 200 Millionen weniger, aktuell unterhält Netflix mehr als 223 Millionen Kunden. Dementsprechend ist es laut FoxNews normal, dass der Streaminganbieter auch die Gebühren erhöht. Doch viele Menschen besitzen einen Abonnementtarif, den sie in diesem Umfang gar nicht brauchen - und zahlen zu viel Geld an die Plattform. Hier sind nun die Pläne im Überblick.

Basis-Abo mit Werbung

Das Basis-Abo mit Werbung kostet 4,99 Euro pro Monat und ist somit das günstigste Angebot, welches Netflix zu bieten hat. Hierfür kann man auf nur einem Gerät gleichzeitig Netflix schauen und einige Filme, Serien und Mobile Games sind auch nicht verfügbar. Wie der Abonnementname sagt, muss man für dieses Angebot auch Werbung schauen - nur deshalb ist es auch so günstig. Die Inhalte sind nichtsdestotrotz in HD verfügbar.

Basis-Abo

Das Basis-Abo ist werbefrei und kostet 7,99 Euro im Monat. Dafür wird eine unbegrenzte Anzahl an Serien, Filmen und Mobile Games zur Verfügung gestellt, man kann sich diese allerdings auch nur auf einem Gerät gleichzeitig anschauen. Die Inhalte sind ebenso in HD verfügbar und können auf ein ausgewähltes Gerät heruntergeladen werden.

Standard-Abo

Das Standard-Abo kostet 12,99 Euro pro Monat und bringt ein paar mehr Features mit sich. Mit diesem Abonnementplan kann man auf zwei Geräten gleichzeitig das unbegrenzte Angebot von Netflix anschauen. Genauso kann man auf zwei Geräten gleichzeitig die gewünschten Inhalte herunterladen. Alle Inhalte sind außerdem in Full-HD verfügbar und natürlich werbefrei.

Premium-Abo

Das Premium-Abo ist das höchste aller Abonnements bei Netflix. Es kostet 17,99 Euro pro Monat. Dafür kann man auf eine unbegrenzte Anzahl an Filmen, Serien und Mobile Games auf vier Geräten gleichzeitig zugreifen und diese auch herunterladen. Alle Inhalte sind nicht nur in Full-HD, sondern sogar in Ultra-HD zugänglich und natürlich ebenfalls werbefrei.

