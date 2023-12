Streaming

Die Vielzahl an Streaming-Anbietern bedeutet einerseits eine große Auswahl, auf der anderen Seite wird es immer schwieriger herauszufinden, welcher Anbieter am besten zu einem passt. Es folgt ein Überblick, was die verschiedenen Anbieter im Angebot haben.

Netflix

Der ursprüngliche Ende der 1990er-Jahre als DVD-Verleih gestartete und seit 2014 in Deutschland verfügbare Streaming-Anbieter Netflix gilt als Pionier im Bereich des On-Demand-Video-Streaming. Über den genauen Umfang des deutschen Angebots macht das Unternehmen keine eigenen Angaben. Laut dem Internet-Portal trusted.de können deutsche Kunden zurzeit auf 4.500 Filme und 2.200 Serien zugreifen. Die verfügbaren Abo-Möglichkeiten gliedern sich in vier Stufen. Die Basis-Variante mit Werbung kostet 4,99 Euro pro Monat. Hiermit erhält man Zugang zu allen Inhalten in HD-Qualität, jedoch ohne Download-Funktion. Außerdem ist die Nutzung nur auf ein Gerät beschränkt. Das Netflix Basis-Abo ohne Werbung kostet 7,99 Euro pro Monat und ermöglicht Streaming ohne Werbung in HD-Qualität, sowie das Herunterladen von Inhalten. Allerdings ist Streaming ebenfalls nur auf einem Gerät möglich. Das für 12,99 Euro erhältliche Netflix Standard-Abo erlaubt Full-HD-Qualität und ermöglicht Streaming auf zwei Geräten. Im Netflix Premium-Abo, das 17,99 Euro im Monat kostet, gibt es Ultra-HD-Qualität und es wird paralleles Streaming auf vier Geräten ermöglicht. Alle Abos sind monatlich kündbar. Als Netflix-Abonnent hat man exklusiven Zugriff auf die Eigenproduktionen von Netflix, wie zum Beispiel "Ozark", "The Crown" und "Stranger Things", die allesamt große Publikumserfolge waren. Netflix bietet eine gute Mischung aus alten Klassikern und neuen Produktionen für jeden Geschmack. Abonnenten können außerdem auf eine Vielzahl von preisgekrönten Netflix-Eigenproduktionen zugreifen, auf die viele Filmliebhaber nur ungern verzichten würden, zum Beispiel der neunmal für den Oscar nominierte Netflix-Film "Im Westen nichts Neues".

Amazon Prime

Neben der Verfügbarkeit einer sehr breiten Auswahl an Filmen und Serien bietet eine Amazon-Prime Mitgliedschaft seinen Kunden eine Vielzahl an weiteren Vorteilen. Neben dem kostenlosen Premiumversand von Amazon-Produkten erlaubt Prime Music das Abspielen von über 100 Millionen Liedern, sowie von Podcasts und Sendern. Mit Prime Reading können Abonnenten außerdem eine Vielzahl von Büchern ausleihen. Der Preis der Mitgliedschaft unterscheidet sich danach, ob eine monatliche oder jährliche Zahlungsvereinbarung getroffen wird, und ob ein Studenten- oder Ausbildungsstatus vorliegt. Bei einer jährlichen Zahlungsvereinbarung liegt der Beitrag bei 89,90 Euro. Wer sich für eine monatliche Überweisung entscheidet, zahlt monatlich 8,99 Euro. Für Studenten und Auszubildende gibt es einen sechsmonatigen Gratiszeitraum. Nach Ende des Zeitraums werden dann monatlich 4,49 Euro fällig oder es gibt die Jahresmitgliedschaft für 44,90 Euro. Laut dem Online-Portal trusted.de bietet Amazon Prime seinen Nutzern eine umfassende Auswahl von 32.600 Filmen und 5.200 Serien. Allerdings sind viele der Filme und Serien kostenpflichtig oder lassen sich nur mit einem sogenannten Channel abrufen, für den man ein weiteres Abonnement benötigt. Die Video-Inhalte lassen sich auch offline abrufen und es lässt sich auf bis zu drei Geräten gleichzeitig streamen. Wenn der gleiche Inhalt angeschaut wird, ist das gleichzeitige Streamen nur auf zwei Geräten möglich. Auch Amazon Prime verfügt über hochkarätige Eigenproduktionen wie "The Boys" und "Die Ringe der Macht", die den Abonnenten exklusiv zur Verfügung stehen. Amazon Prime hat die größte Auswahl für den günstigsten Preis, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier also am besten. Für die Filmliebhaber, die gerne auf ein sehr breites Angebot zurückgreifen möchten, ist Amazon Prime eine gute Wahl. Durch die vielen zusätzlich buchbaren Channels gibt es auch viele Filme und Serien aus dem Arthouse- und Independent-Bereich. Falls man sich in der Ausbildung oder im Studium befindet, ist das Amazon Prime-Abo außerdem günstiger. Wofür man sich als Kunde entscheidet, sollte neben der Quantität ebenfalls von den eigenen Vorlieben und den exklusiven Inhalten der jeweiligen Anbieter abhängen.

Disney Plus

Der Streamingdienst Disney+ gehört zur Walt Disney Company und ist in Deutschland seit März 2020 verfügbar. Das Abo lässt sich entweder jährlich für 89,99 Euro abschließen oder monatlich für 8,99 Euro. Es lässt sich auf bis zu vier Geräten gleichzeitig streamen. Zudem ist eine 4K-Auflösung möglich und die Filme und Serien können heruntergeladen werden. Der Dienst lässt sich auf allen üblichen Endgeräten benutzen und es lassen sich bis zu sieben Profile einrichten. Disney+ verfügt laut der Online-Plattform trusted.de über 1.500 Filme und 500 Serien. Es umfasst zahlreiche Filme, bei denen Disney als Produzent beteiligt war, sowie eine Vielzahl an Pixar-Produktionen. Disney besitzt außerdem die Rechte an allen Marvel- und Star Wars-Produktionen. Wer sich also für Superhelden und intergalaktische Schlachten fasziniert, wird sich wohl am meisten an einem Disney+-Abo erfreuen. Obwohl Amazon Prime eine deutlich größere Anzahl an Filmen und Serien im Vergleich zu Disney+ für den gleichen monatlichen Standardpreis bietet, punktet Disney durch exklusive Eigenproduktionen aus dem Superhelden- und Zeichentrick-Universum, bei dem Superhelden-Fans voll auf ihre Kosten kommen. Auch für Star Wars-Fans lohnt sich ein Disney+-Abo, denn Disney+ zeigt nicht nur die alten Klassiker der Weltraum-Saga sondern produziert fleißig exklusive Star Wars-Spin-Off-Serien. Neben den verfügbaren Inhalten dürfte auch die Anzahl von Geräten eine Rolle spielen, auf denen man gleichzeitig streamen kann. Disney+ ist hier am großzügigsten und erlaubt die gleichzeitige Benutzung von vier Geräten, während Amazon für den gleichen monatlichen Standardpreis nur drei Geräte erlaubt. Bei Netflix ist das parallele Streaming auf mehreren Geräten erst ab einem Tarif von 12,99 Euro im Monat möglich.

DAZN

Für Sportliebhaber ist ein DAZN-Abo meist Pflicht. Da DAZN eine Reihe von Exklusivrechten an den wichtigsten Fußballübertragungen hält, haben Fußballfans oftmals keine andere Wahl, als ein DAZN-Abo abzuschließen. Zum Beispiel werden alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga exklusiv auf DAZN übertragen. Außerdem ist DAZN der größte Rechteinhaber der UEFA-Champions League und überträgt 121 von 137 Spielen exklusiv. DAZN hat allerdings die Preise seit letztem Jahr drastisch erhöht. Für das vollständige DAZN-Unlimited Abo mit Bundesliga und Champions League fallen mittlerweile im Monatstarif 39,99 Euro im Monat an. Im Jahresabo reduziert sich der monatliche Preis auf 29,99 Euro im Monat. Das Abo erlaubt zwei parallele Streams und sechs registrierte Geräte und beinhaltet zudem eine Reihe weiterer Sportarten wie Darts, Handball, Tennis und weitere internationale Fußballwettbewerbe. US-Sportarten wie UFC, Football, Basketball und lineare Sportsender wie Eurosport und Sportdigital TV sind ebenfalls enthalten. Für 29,99 Euro monatlich lässt sich das DAZN-Standard-Abo als Monatsabo abschließen, als Jahresabo reduziert sich der Preis auf 24,99 Euro im Monat. Allerdings ist bei dem Standard-Abo nur ein Stream erlaubt und es lassen sich nur drei Geräte registrieren. Im Gegensatz zum DAZN-Unlimited Abo sind internationale Fußballpokalwettbewerbe und Darts, Tennis und Handball nicht beinhaltet. Das günstigste Abo ist das DAZN-World Abo, das sich als Monatsabo schon für 9,99 Euro monatlich haben lässt. Das Abo beinhaltet internationalen Spitzensport wie Darts, Handball, Tennis und internationale Fußballwettbewerbe, sowie lineare Sportsender wie Eurosport und Sportdigital TV.

Eurosport

Sportbegeisterte sollten auch den Eurosport Player in Betracht ziehen. Er bietet ein umfangreiches Sportangebot, einschließlich Live-Events und Wiederholungen. Unter anderem beinhaltet das Angebot die exklusiven Live-Übertragungen der Freitagabend Bundesligaspiele. Darüber hinaus werden fünf Spiele am Sonntag um 13:30 Uhr sowie fünf Spiele am Montag um 20:30 Uhr übertragen. Zusätzlich dazu werden auch die Relegationsspiele zwischen der ersten und zweiten deutschen Bundesliga live übertragen. Bei Prime Video kann der Eurosport Player bereits ab 5,99 Euro im Monat abonniert werden, während der reguläre Preis bei 6,99 Euro liegt, wenn ein Monatsabo abgeschlossen wird. Für das Jahresabo gibt es zwei Zahlungsweisen: Entweder kann es einmalig für 49,99 Euro erworben werden oder es kann monatlich für 4,99 Euro abgebucht werden. Der Eurosport Player ist hauptsächlich auf Sportinhalte spezialisiert und bietet weniger Vielfalt in anderen Unterhaltungsbereichen.

Apple TV+

Wer auf der Suche nach qualitativ hochwertigen Eigenproduktionen ist, der sollte ein Abo von Apple TV+ in Betracht ziehen. Apple TV+ bietet eine breite Palette exklusiver Filme und Serien und ermöglicht es den Nutzern, das Angebot mit einem kostenlosen Probemonat von sieben Tagen zu testen. Der monatliche Preis beträgt anschließend 6,99 Euro. Apple TV+ konzentriert sich auf hochwertige Originalinhalte, jedoch kann das Angebot im Vergleich zu anderen Streaming-Diensten etwas begrenzt sein.

Joyn

Joyn ist ein Streaming-Dienst, der Dokumentationen, Filme, Serien und Sport anbietet. Ein Abonnement des Unternehmens der Medienkonzerne Warner Bros und ProSiebenSat.1 Media lässt sich zu einem Preis von monatlich 6,99 Euro abschließen und bietet einen kostenlosen Testzeitraum von sieben Tagen. Joyn bietet eine breite Palette von Inhalten für verschiedene Geschmäcker und Interessen.

MagentaTV

MagentaTV ist ein Streaming-Dienst, der von der Deutschen Telekom angeboten wird und Dokumentationen, Filme und Serien bereitstellt. Der monatliche Preis beträgt zehn Euro. MagentaSport hingegen ist für Sportfans gedacht und bietet Sportinhalte wie Live-Übertragungen und Highlights. Für Telekom-Kunden kostet MagentaSport 4,95 Euro im Monat, während der reguläre Preis bei 9,95 Euro liegt.

Paramont+

Paramount+ ist ein Streaming-Service des US-amerikanischen Unternehmens Paramount und bietet Filme und Serien an. Interessierte können einen siebentägigen Probezeitraum benutzen, um sich mit dem Angebot vertraut zu machen. Der Service kann über Plattformen wie Sky und Amazon Prime gebucht werden, wobei der monatliche Preis 7,99 Euro beträgt. Unter anderem ist die hochgelobte Western-Serie Yellowstone Teil des Angebots.

RTL+

RTL Plus ist ein Streaming-Dienst der RTL Group , der Serien, Filme, Dokumentationen und Sportinhalte anbietet. Der Dienst bietet einen kostenlosen Testzeitraum von 30 Tagen und kann über Plattformen wie RTL, Sky und die Telekom gebucht werden. Ein besonderer Schwerpunkt der Inhalte liegt auf Daily Soap Formaten. Insbesondere Liebhaber von Reality-TV Sendungen wie Berlin Tag und Nacht und GZSZ kommen hierbei voll auf ihre Kosten. Der monatliche Preis beträgt 4,99 Euro.

Redaktion finanzen.net