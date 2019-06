Günstiger als erwartet: Elon Musk überrascht mit dem Preis für den Tesla Pick-up

Aktien in diesem Artikel Tesla 181,02 EUR

Im Dezember 2017 gab der Chef des Elektroautobauers Tesla erste Hinweise auf einen möglichen Pick-up-Truck aus eigenem Hause. "Ich brenne darauf, ihn zu bauen", betonte der CEO auf Twitter.

I promise that we will make a pickup truck right after Model Y. Have had the core design/engineering elements in my mind for almost 5 years. Am dying to build it. - Elon Musk (@elonmusk) 26. Dezember 2017

Produktionsstart wohl im kommenden Jahr

Auch wenn das Fahrzeug voraussichtlich noch in diesem Jahr der Öffentlichkeit präsentiert werden soll, mit dem Start der Serienproduktion ist wohl erst 2020 zu rechnen. Direkt nach dem Model Y wolle man die Sache angehen, hatte Musk versprochen. Über mögliche Features und Ausstattungsmerkmale hatte der Tesla-Chef seine Follower bei Twitter befragt:

What would you love to see in a Tesla pickup truck? I have a few things in mind, but what do you think are small, but important nuances & what would be seriously next level? - Elon Musk (@elonmusk) 26. Juni 2018

Das Ergebnis der unkonventionellen Umfrage diskutierte Musk dann in den Sozialen Netzwerken und kündigte unter anderem an, dass das Fahrzeug sechs Sitze, eine absenkbare Ladefläche und Schließfächer für Gepäck und Werkzeuge haben wird. Pro Batterieladung soll der Truck es auf eine Reichweite von 800 oder "vielleicht mehr" Kilometern schaffen, versprach er.

Preis überraschend niedrig angesetzt

Nun ließ sich Musk erstmals bei der möglichen Preisgestaltung des Tesla Pick-up in die Karten schauen und überraschte die Märkte. Die Basisvariante solle unter 50.000 US-Dollar kosten, versprach der Tesla-CEO im Podcast "Ride the Lightning". "Wir wollen nicht wirklich teuer werden", erklärte er und verwies auf die Zielgruppe, die wohl in kleinen Unternehmen oder im landwirtschaftlichen Bereich zu finden sein dürfte. Wie beim Rest der Modellpalette sollen Kunden aber aber auch bessere Ausstattungsvarianten und eine höhere Reichweite wählen können - dies würde dann entsprechend teurer.

Beim Design soll es offenbar futuristisch werden, der Tesla Pick-up werde "nicht wie ein normaler Truck aussehen", sondern eher im Bereich "Science Fiction" anzusiedeln sein.

Ob Musk das Preisversprechen einhalten kann, bleibt abzuwarten. Der Model 3 für 35.000 US-Dollar, den der Tesla-Chef über Jahre propagiert hatte, ist zwischenzeitlich online nicht mehr verfügbar und kann nur noch telefonisch oder im Laden bestellt werden. Ein Großteil der Tesla-Ladengeschäfte wurde allerdings aus Kostengründen geschlossen.



