Bayer-Aktie sinkt: Bayer startet Phase-III-Studie für verlängertes Eylea-Intervall - Milliardenschwere Kooperation mit Bicycle Therapeuitics

Aktien in diesem Artikel Bayer 58,31 EUR

0,03% Charts

News

Analysen

Eine entsprechende Phase-III-Studie, die voraussichtlich 800 Patienten einschließt, wurde jetzt gestartet, wie Bayer in Berlin mitteilte.

Zur genauen Verlängerung der Intervalle mit 8 Milligramm Wirkstoff machte Bayer keine Angaben. Mit der bisherigen Dosierung 2 Milligramm müssen Patienten alle vier Wochen eine Injektion in den Augapfel über sich ergehen lassen. Nach 36 Wochen wird sich herausstellen, ob das patientenfreundlichere Behandlungsintervall ausreichend gut und sicher ist, um eine Zulassung zu beantragen.

Bislang hat Bayer Zulassungsanträge für den Wirkstoff Aflibercept mit einer hohen Dosierung für ein doppelt so langes Behandlungsintervall für die feuchte altersbedingte Makuladegeneration und das diabetische Makulaödem beantragt.

Eylea ist mit einem Umsatz von 3,2 Milliarden Euro im Jahr 2022 das zweitwichtigste Medikament von Bayer. Das Medikament wurde zusammen mit Regeneron entwickelt. Das US-Unternehmen verbucht alle US-Gewinne für sich, während die Umsätze außerhalb der USA geteilt werden.

Bayer vereinbart Kooperation mit Bicycle Therapeuitics

Bayer geht auf dem Gebiet der Onkologie eine Kooperation mit dem britischen Biopharmaunternehmen Bicycle Therapeutics ein, das an vollsynthetischen, kurzen Peptiden - sogenannten Bicycles - forscht. Der deutsche DAX-Konzern will diese für die Entwicklung neuer Radiopharmazeutika nutzen, wie er in Berlin mitteilte.

Die Vereinbarung sieht zunächst eine Vorauszahlung von 45 Millionen US-Dollar vor. Je nach Erfolg bei Entwicklung und Kommerzialisierung winken Bicycle Therapeutics weitere Meilensteinzahlungen von bis zu 1,7 Milliarden Dollar sowie Lizenzgebühren auf vermarktete Medikamente, die sich bis zu einem zweistelligen Millionenbetrag summieren können.

Die Kooperationsvereinbarung wurde für mehrere Krebs-Zielmoleküle geschlossen, die Bayer jedoch nicht im Einzelnen nennt. Bicycle wird seine firmeneigene Phagen-Plattform zur Entdeckung und Entwicklung der Peptide einsetzen, während Bayer alle weiteren präklinischen und klinischen Entwicklungen übernimmt und finanziert.

Via XETRA verliert die Bayer-Aktie zeitweise 0,12 Prozent auf 58,14 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock, 360b / Shutterstock.com