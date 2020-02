Konkurrenz für NYSE und Nasdaq? JPMorgan und Goldman Sachs unterstützen neue US-Börse

• Neue US-Börse will im Sommer auf den Markt• Members Exchange zieht drei neue Investoren an Land• Wettbewerb soll steigen: Konkurrenz für NYSE und Nasdaq?

Goldman Sachs, JPMorgan und Jane Street Capital gehören, wie yahoo finance berichtet, nun auch zu der Gruppe von Unternehmen, die sich für eine neue US-Börse stark machen. Sie folgen auf die neun Gründungsmitglieder, die das Fundament zum Start des neuen Handelsmarktes gelegt haben.

Neue Investoren für die Members Exchange

Die neue Börse, genannt Members Exchange (MEMX), soll im Sommer dieses Jahres starten, sofern die Zustimmung der Securities and Exchange Commission bis dahin erteilt ist. Sie soll die erste Börse sein, die im Besitz der eigenen Mitglieder ist. Inzwischen arbeiten 30 Mitarbeiter im MEMX-Team an dem Launch des NYSE- und Nasdaq-Konkurrenten. Ins Leben gerufen haben dieses Projekt die Bank of America Merrill Lynch, Charles Schwab, Citadel Securities, E*TRADE, Fidelity Investments, Morgan Stanley, TD Ameritrade, UBS und Virtu Financial. Grund dafür: Die Unternehmen seien von den Gebühren, die an den bestehenden Börsen anfallen, frustriert.

Zu den Investoren zählen inzwischen auch Jane Street Capital, Goldman Sachs und JPMorgan. Die neuen Mitglieder sollen nun ebenfalls Vorstandsposten und die gleichen Stimmrechte bei der neuen US-Börse erhalten. Members Exchange-CEO Jonathan Kellner äußerte sich in einem Interview erfreut über die starke Unterstützung der Unternehmen: "Diese Mengen an Investoren am Tisch zu haben, die uns beraten und unterstützen, ist ein großes Statement an die [Wall] Street, und ich denke es bietet uns gute Erfolgschancen." Und weiter: "Bei dieser Beschaffung von Finanzmitteln ging es nicht darum, dass Geld für die US-Aktieneinführung benötigt wird - es ging wirklich darum strategische Investoren miteinzubeziehen."

MEMX soll Investoren und Mitgliedern Vorteile bieten

Mit der MEMX wollen die Mitglieder den Wettbewerb am Markt steigern, die operative Transparenz verbessern, Fixkosten senken und den Aktienhandel in den USA vereinfachen, schreibt die Members Exchange in einem Blog-Beitrag.

"Die Gründungsmitglieder von MEMX repräsentieren führende Einzelhandelsmakler, globale Banken und Finanzdienstleister sowie Marktmacher - eine Vielzahl von Marktteilnehmern, die sich für das gemeinsame Ziel organisieren, die Märkte für Privatanleger und institutionelle Anleger zu verbessern", erklärte Virtu Financial-CEO Douglas Cifu zur Gründung der Unternehmung. Und auch bei JPMorgan betrachtet man die neue Zusammenarbeit als neue Chance: "Wir erwarten, dass dieser Austausch eine kritische Masse erreicht - wir möchten, dass er zu einem wichtigen Bestandteil der Börsenlandschaft wird", zitiert yahoo finance aus einem Interview mit Jason Sippel von JPMorgan. Die Mitarbeit an der Members Exchange ermögliche der Bank Einfluss auf wichtige Themen, wie die Aktienmarktstruktur und die Preisgestaltung, zu nehmen. Bei solch wichtigen Diskussionen dabei zu sein und mitzuentscheiden sei von großer Bedeutung für die US-Bank.

Das ist der Zeitplan

Die Netzwerkverbindung für die MEMX besteht, wie die Members Exchange in einem Blog-Beitrag schreibt, seit 6. Februar 2020. Am 28. dieses Monats soll dann das Onboarding-Portal eröffnen. Nachdem zwischen April und Mai mit der Genehmigung der SEC gerechnet wird, soll ab dem 11. Mai eine erste Plattform-Testphase starten. Die Zertifizierung der Mitglieder soll ab dem 1. Juni beginnen, bevor am 6. und 20. Juni der erste und zweite Anwendertest durchgeführt werden sollen. Am 24. Juli steht dann die offizielle Markteinführung der Members Exchange bevor.

