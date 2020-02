Compugroup Medical macht Telekom-Manager Wössner zum CEO

Gotthardt soll in den Aufsichtsrat wechseln und dort den Vorsitz übernehmen. Er bleibt auch zukünftig Hauptaktionär und wird in seiner zukünftigen Funktion dem neuen Compugroup -CEO in Fragen der Strategie bei der weiteren Entwicklung des Unternehmens als Partner beratend zur Seite stehen, wie das Unternehmen mitteilte.

Dirk Wössner ist aktuell Vorstandsmitglied der Deutsche Telekom und Sprecher der Geschäftsführung der Telekom Deutschland GmbH und verantwortet dort seit dem 1. Januar 2018 das Deutschland-Geschäft.

Sofern die Hauptversammlung der Gesellschaft im Mai 2020 den Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat, die Gesellschaft in eine SE & Co. KGaA umzuwandeln, folgt, wird die Führung des Unternehmens in Zukunft beim Verwaltungsrat und bei den Geschäftsführenden Direktoren der Komplementär-SE der formgewechselten Gesellschaft liegen. Für diesen Fall wird Dirk Wössner Vorsitzender der Geschäftsführenden Direktoren und Mitglied des Verwaltungsrats der Komplementärgesellschaft werden. Frank Gotthardt ist dann vorgesehen als Vorsitzender des Verwaltungsrats.

KOBLENZ (Dow Jones)-

