DAX pirscht sich an Rekordhoch heran

Nach der starken Woche nimmt der DAX am Freitag Kurs auf das Rekordhoch von 14.131 Punkten. Das Börsenbarometer stieg mit einem marginalen Plus von 0,01 Prozent auf 14.061,69 Punkte in die Sitzung ein und bewegt sich weiter nahe der Nulllinie. Das Tageshoch liegt bisher bei 14.114,44 Zählern. Mit einem Wochenplus von über 4,5 Prozent machte der DAX , dank Rekordstimmung an den US-Börsen, in den vergangenen vier Handelstagen den Rückschlag aus der Vorwoche wett."Dabei fällt das Argument mit dem Mangel an Alternativen zumindest in den USA mehr und mehr weg", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. 30-jährige Staatsanleihen notieren jenseits des Atlantiks nur noch knapp unter der Zwei-Prozent-Marke. Damit werden Renten mehr und mehr wieder zu einer Alternative zu Aktien.

Warten auf US-Jobdaten

Gespannt warten die Anleger auf den US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag. "Nach dem positiven ADP-Bericht Mitte der Woche sind die Erwartungen hoch", sagte Experte Altmann. Der ADP-Bericht bildet die Entwicklung der Beschäftigung im Privatsektor der USA ab.

