Canopy Growth-Aktie: Das rät Jim Cramer dem Cannabis-Riesen jetzt

• Vergangene Quartalsbilanz enttäuschte• Schwierige Zeiten für kanadische Cannabis-Konzerne• Neuer Canopy-CEO David Klein von Constellation Brands

Der kanadische Cannabis-Konzern Canopy Growth hat mit dem Getränkehersteller Constellation Brands seit letztem Jahr einen wichtigen Partner. Anfang des Monats gab das Unternehmen zudem den Kauf eines Mehrheitsanteils an BioSteel Sports Nutrition, einem führenden Produzenten von Sportnahrung, bekannt. Darin sieht das Unternehmen die Chance, den Bereich der Sportnahrung und -getränke zu erschließen.

Doch, ob das Unternehmen allein dadurch erfolgreicher wird? Jim Cramer bezweifelt das. Er ist der Meinung, dass sich etwas verändern muss. Der "Mad Money"-Moderator erklärt in seiner Blitzrunde bezüglich Canopy Growth, gegenüber einem Anleger: "Wir brauchen einen CEO. Ich meine, wenn wir einen Verbrauchsgüter-CEO bekämen, würde die Aktie steigen. Wenn wir jemanden bekommen, der irgendwie nur langweilig ist, dann vergiss es. Constellation muss mehr Aktien kaufen oder das Unternehmen muss einen Aktienrückkauf durchführen."

Chefwechsel bei Canopy Growth

Der Co-CEO und Gründer des kanadischen Cannabis-Unternehmens Canopy Growth, Bruce Linton, musste bereits im Sommer seinen Posten räumen. Der US-amerikanische Getränkehersteller Constellation Brands, der 38 Prozent an Canopy hält, zeigte sich nach der vorangegangenen Zahlenvorlage enttäuscht: Der Umsatz fiel geringer aus als erwartet und die Verluste wurden größer. Dass der Aktionär unzufrieden war, tat er auch öffentlich kund und so war der Wechsel auf Führungsebene keine große Überraschung. Interimsmäßig übernahm daraufhin Co-CEO Mark Zekulin die Führung, bevor der Getränkehersteller in diesem Monat nun den neuen CEO vorstellte. Der ehemalige Constellation Brands-CFO David Klein, der bereits seit 2018 im Vorstand bei Canopy Growth sitzt und jahrzehntelange Berufserfahrung mitbringt, tritt nun in Lintons Fußstapfen.

Kanadische Cannabis-Unternehmen unter Druck

Analysten stuften in der jüngsten Vergangenheit einige Cannabis-Aktien ab, nachdem der kanadische Konzern HEXO mit einer Umsatzwarnung schockte. Seaport stufte daraufhin auch Canopy Growth von "buy" auf "neutral" herab. Obwohl das Unternehmen profitabel werden will, bleiben die Analysten skeptisch. Man erwarte, dass Constellation Brands keine weiteren Finanzmittel zur Verfügung stellen werde.

Das macht die Canopy Growth-Aktie

Die Anleger scheinen ebenfalls unzufrieden mit der Entwicklung des Unternehmens: Seit Jahresanfang verlor die Canopy Growth-Aktie knapp 25 Prozent an Wert und schloss zuletzt bei 20,21 US-Dollar (Stand: 18. Oktober 2019). Und das nachdem sie im Frühjahr zeitweise bis auf 52,74 US-Dollar klettern konnte.

Nun bleibt abzuwarten, ob der in Zukunft vermutlich noch stärkere Einfluss von Constellation Brands Wirkung zeigt, der Aktionär mehr Geld in Canopy steckt und ob womöglich weitere neue Mitglieder für die Führungsebene gewonnen werden können, die Erfahrung im Konsumgüter-Sektor vorweisen und das Unternehmen vorantreiben können.

