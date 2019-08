Gefeuerter Canopy-CEO greift bei Canopy Growth-Aktien zu

• Bruce Linton greift bei Canopy Growth-Aktien zu• Ehemaliger CEO glaubt weiter fest an Canopy• Anleger hätten jüngste Quartalszahlen falsch eingeschätzt

Rauswurf von Canopy Growth

Es ist noch nicht lange her, dass Co-Chef und Gründer des nach Marktkapitalisierung weltweit größten Cannabis-Herstellers Canopy Growth, Bruce Linton, überraschend seinen Hut nehmen musste. Nach der vorherigen Zahlenvorlage des Marihuana-Herstellers, bei dem der Umsatz hinter den Erwartungen blieb und sich die Verluste um rund 500 Prozent ausweiteten, zeigte sich der Constellation Brands-CEO alles andere als erfreut. Der US-amerikanische Getränkehersteller hält 38 Prozent an Canopy Growth und drängt mit Verweis auf die enttäuschenden Quartalszahlen auf einen Wechsel in der Führung. Co-CEO Mark Zekulin sollte interimsweise als alleiniger Chef agieren, bis ein neuer CEO gefunden werde. Die Anleger reagierten alles andere als erfreut und ließen die Canopy Growth-Aktie im Anschluss an die Rücktrittsnachricht um 7 Prozent fallen.

Bruce Linton kauft Canopy Growth-Anteilsscheine zu

In einem Interview mit CNBCs "Squawk Box" gab Linton nun an, die jüngste Talfahrt der Canopy Growth-Aktie genutzt und mehr Anteilsscheine erworben zu haben. Die Papiere des Marihuana-Produzenten waren nach der jüngsten Bilanzvorlage stark unter Druck geraten.

Für den Zukauf von Canopy Growth-Aktien gab Linton gegenüber CNBC mehrere Gründe an. So sei der Monat August für Marihuana-Aktien häufig ein schwieriger Monat, da marktbewegende Ereignisse ausbleiben würden, und viele, die mit den Aktien handeln würden, sich im August im Urlaub befänden. Jedoch rechne er damit, dass sich im September, Oktober und November wieder mehr auf dem Cannabis-Markt tun würde, wie beispielsweise Wahlen oder neue Zulassungen von Marihuana-Produkten. Aus diesem Grund habe Linton die Chance genutzt mehr zu kaufen, als der Anteilsschein günstig wurde.

Linton von enttäuschenden Quartalszahlen nicht verunsichert

Angesichts der jüngsten Quartalszahlen, die den Aktienkurs von Canopy Growth an der NYSE um bis zu 15 Prozent abstürzen ließen, zeigte sich der ehemalige CEO nicht verunsichert: "Hätten sie ihr Geld für Luftballons und Geschenke ausgegeben und es gäbe keinen nachhaltigen Wert, dann wäre das ein Problem. Stattdessen haben sie eine ganze Reihe an geistigem Eigentum geschaffen, sie haben haufenweise Patente angemeldet, sie haben mehr internationale Lieferungen als je zuvor verschickt. Das zeigt mir, dass sie langfristig denken und durchsetzen, was ich für den richtigen Plan halte, nämlich weiterhin nachhaltige, differenzierte Produkte zu schaffen, die wirklich neu und geschützt sind", so Linton in einem Interview mit Yahoo Finance.

Darüber hinaus kündigte Linton gegenüber CNBC an, dass er im September bekannt geben werde, mit welchen drei bis vier Unternehmen er künftig zusammenarbeiten werde. Seit seiner Kündigung sei er ein gefragter Mann und sei auf der Suche nach Unternehmen, bei deren weiterer Entwicklung er längerfristig mithelfen könne.

