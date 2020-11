Neurosearch A-S Bearer and-or registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Neurosearch A-S Bearer and-or registered hat am 19.11.2020 00:00:00 das Zahlenwerk zum am 30.09.2020 00:00:00 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz wurde auf 1,28 Milliarden DKK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,33 Milliarden DKK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net