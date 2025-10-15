DAX24.196 -0,2%Est505.609 +1,0%MSCI World4.319 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -1,3%Nas22.778 +1,1%Bitcoin95.783 -1,8%Euro1,1625 +0,1%Öl62,24 -0,1%Gold4.199 +1,4%
New Yorker Konjunkturindex steigt im Oktober

15.10.25 16:19 Uhr

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im Oktober gestiegen. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts erhöhte sich auf plus 10,7. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Stand von minus 1,8 prognostiziert. Im Vormonat hatte der Index bei minus 8,7 gelegen.

Ein Wert über null signalisiert eine Expansion, ein Stand darunter eine Kontraktion. Der Index gewährt einen guten Einblick in die Lagebeurteilungen sowie die Erwartungen auf sechs Monate der Hersteller in New York.

Die Indexkomponente für den Ordereingang stieg im Oktober auf plus 3,7 (Vormonat: minus 19,6). Der Subindex für die Beschäftigung stieg auf plus 6,2 (minus 1,2). Für die erzielten Preise wurde ein Wert von plus 27,2 (plus 21,6) ausgewiesen.

Der New Yorker Konjunkturindex ist meist der erste regionale Indikator, der von den Fed-Filialen in einem Monat veröffentlicht wird. Ökonomen betrachten ihn ebenso wie den Indikator der Philadelphia Fed als vergleichsweise verlässlichen Vorläufer für den viel beachteten ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe der USA.

Website: http://www.newyorkfed.org/survey/empire/empiresurvey_overview.html

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2025 10:20 ET (14:20 GMT)