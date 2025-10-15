DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.288 +0,2%Top 10 Crypto15,32 -0,5%Nas22.507 -0,1%Bitcoin95.230 -2,4%Euro1,1637 +0,2%Öl62,13 -0,2%Gold4.195 +1,3%
EQS-Adhoc: Raiffeisen Bank International AG: RBI bestellt Kamila Makhmudová als CFO in den Vorstand

15.10.25 19:00 Uhr
EQS-Ad-hoc: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Personalie
Raiffeisen Bank International AG: RBI bestellt Kamila Makhmudová als CFO in den Vorstand

15.10.2025 / 19:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wien, 15. Oktober 2025. Der Aufsichtsrat der Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat heute Kamila Makhmudová als CFO mit 1. Jänner 2026 in den RBI-Vorstand bestellt. Damit wird die CFO-Funktion wieder ein eigenes Vorstandsresort bilden.

Kamila Makhmudová verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bankwesen. Sie begann ihre Karriere innerhalb der RBI 2007 im Bereich M&A, wo sie zahlreiche Akquisitionsprojekte betreute, bevor sie 2019 die Leitung von „Corporate Development and Strategic Steering“ übernahm. Im Dezember 2021 wurde sie als CFO in den Vorstand der Raiffeisenbank in Tschechien bestellt. Die Bestellung in den RBI-Vorstand bedarf noch der Genehmigung der Aufsichtsbehörden.

Die Größe des RBI-Vorstands wird durch die Neubestellung nicht verändert: Die Steuerung des Geschäftsbereichs Retail wird nach dem Auslaufen des Vorstandsmandats von Andrii Stepanenko durch CEO Johann Strobl erfolgen. Das derzeit interimistisch von Marie-Valerie Brunner geleitete Vorstandsressort CIB Products & Solutions wird – vorbehaltlich der Genehmigung der Aufsichtsbehörden – von Rainer Schnabl übernommen. Rainer Schnabl ist seit 2022 CEO der Raiffeisen Bank in Bosnien und Herzegowina.

Der Vorstand der RBI wird sich zukünftig wie folgt zusammensetzen:
  • Johann Strobl (CEO & Retail)
  • Marie-Valerie Brunner (CIB Customer Coverage)
  • Andreas Gschwenter (COO/CIO)
  • Kamila Makhmudová (CFO)
  • Hannes Mösenbacher (CRO)
  • Rainer Schnabl (CIB Products & Solutions)

John P. Carlson, CFA
Head of Group Investor & Media Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien, Österreich
ir@rbinternational.com
Telefon +43-1-71 707-2089
www.rbinternational.com
 


Ende der Insiderinformation

15.10.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group. www.eqs.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Wien
Österreich
Telefon: +43-1-71707-2089
E-Mail: ir@rbinternational.com
Internet: https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
ISIN: AT0000606306
WKN: A0D9SU
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg, SIX, Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2213774

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2213774  15.10.2025 CET/CEST

Analysen zu Raiffeisen

DatumRatingAnalyst
29.11.2012Raiffeisen Bank International holdSociété Générale Group S.A. (SG)
29.11.2012Raiffeisen Bank International equal-weightMorgan Stanley
29.11.2012Raiffeisen Bank International underperformExane-BNP Paribas SA
07.09.2012Raiffeisen Bank International holdSociété Générale Group S.A. (SG)
06.09.2012Raiffeisen Bank International reduceNomura
DatumRatingAnalyst
30.08.2012Raiffeisen Bank International overweightJ.P. Morgan Cazenove
25.05.2012Raiffeisen Bank International kaufenErste Bank AG
20.04.2012Raiffeisen Bank International kaufenErste Bank AG
30.03.2012Raiffeisen Bank International kaufenErste Bank AG
02.03.2012Raiffeisen Bank International kaufenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.11.2012Raiffeisen Bank International holdSociété Générale Group S.A. (SG)
29.11.2012Raiffeisen Bank International equal-weightMorgan Stanley
07.09.2012Raiffeisen Bank International holdSociété Générale Group S.A. (SG)
30.08.2012Raiffeisen Bank International neutralUBS AG
28.08.2012Raiffeisen Bank International neutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
29.11.2012Raiffeisen Bank International underperformExane-BNP Paribas SA
06.09.2012Raiffeisen Bank International reduceNomura
16.02.2012Raiffeisen Bank International sellUBS AG
26.08.2011Raiffeisen Bank International reduceNomura
04.07.2011Raiffeisen Bank International reduceNomura

