ATX-Kursentwicklung

Donnerstagshandel in Wien: ATX beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten

27.11.25 17:57 Uhr
Donnerstagshandel in Wien: ATX beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten | finanzen.net

Der ATX zeigte sich am Donnerstag schwächer.

Am Donnerstag fiel der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss um 0,35 Prozent auf 4.983,27 Punkte zurück. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 144,972 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,011 Prozent auf 5.000,16 Punkte an der Kurstafel, nach 5.000,70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5.000,16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4.955,86 Punkten.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Plus von 3,90 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2025, wurde der ATX mit 4.682,14 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4.652,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2024, verzeichnete der ATX einen Stand von 3.506,35 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 36,27 Prozent. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 5.001,68 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3.481,22 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 3,70 Prozent auf 32,20 EUR), Lenzing (+ 2,64 Prozent auf 23,35 EUR), DO (+ 2,28 Prozent auf 188,80 EUR), CA Immobilien (+ 1,85 Prozent auf 24,28 EUR) und Wienerberger (+ 0,68 Prozent auf 29,72 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil voestalpine (-2,49 Prozent auf 36,74 EUR), PORR (-2,12 Prozent auf 30,00 EUR), Raiffeisen (-1,30 Prozent auf 35,00 EUR), OMV (-1,25 Prozent auf 47,50 EUR) und BAWAG (-0,34 Prozent auf 115,90 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 265.225 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 35,360 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Die CPI Europe-Aktie weist mit 6,62 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 8,99 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

mehr Analysen