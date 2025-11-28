DAX23.756 -0,1%Est505.650 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -1,3%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.731 +0,1%Euro1,1571 -0,2%Öl63,65 +0,4%Gold4.167 +0,2%
Freitagshandel in Wien: ATX notiert zum Handelsstart im Minus

28.11.25 09:27 Uhr
Der ATX bewegt sich am Freitag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:10 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,10 Prozent tiefer bei 4.978,51 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 146,625 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,021 Prozent tiefer bei 4.982,24 Punkten, nach 4.983,27 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Freitag bei 4.971,78 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4.982,38 Punkten erreichte.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 3,80 Prozent aufwärts. Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 28.10.2025, bei 4.682,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.08.2025, lag der ATX-Kurs bei 4.652,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.11.2024, betrug der ATX-Kurs 3.528,55 Punkte.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 36,14 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5.001,68 Punkten. Bei 3.481,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit CPI Europe (+ 1,96 Prozent auf 16,10 EUR), CA Immobilien (+ 0,91 Prozent auf 24,50 EUR), Wienerberger (+ 0,54 Prozent auf 29,88 EUR), Österreichische Post (+ 0,49 Prozent auf 30,50 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,37 Prozent auf 26,80 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil EVN (-0,75 Prozent auf 26,30 EUR), voestalpine (-0,71 Prozent auf 36,48 EUR), AT S (AT&S) (-0,31 Prozent auf 32,10 EUR), Raiffeisen (-0,29 Prozent auf 34,90 EUR) und STRABAG SE (-0,26 Prozent auf 76,50 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 22.230 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 36,078 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

2025 hat die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,07 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

