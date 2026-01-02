New Yorks Bürgermeister zu Maduro-Festnahme: Rechtsverstoß

NEW YORK (dpa-AFX) - Der neue New Yorker Bürgermeister, Zohran Mamdani, hat nach dem von US-Präsident Donald Trump befohlenen Militäreinsatz in Venezuela von einem Rechtsverstoß gesprochen. "Ein einseitiger Angriff auf einen souveränen Staat ist ein kriegerischer Akt und verstößt gegen Bundes- und internationales Recht", schrieb der linke Demokrat auf der Plattform X.

Die USA nahmen bei einem Militäreinsatz in Venezuela in der Nacht zum Samstag Staatschef Nicolás Maduro und seine Ehefrau fest und brachten beide außer Landes. In New York soll ihnen wegen Vorwürfen des "Drogenterrorismus" der Prozess gemacht werden.

Mamdani, der von manchen als Anti-Trump bezeichnet wird, schrieb, das offensichtliche Streben nach einem Regimewechsel betreffe nicht nur Menschen im Ausland, sondern habe auch direkte Auswirkungen auf Zehntausende Venezolaner, die in New York lebten. Sein Fokus werde auf ihrer Sicherheit und der Sicherheit aller New Yorker liegen. Mamdani hat zum Jahreswechsel sein Amt angetreten./rin/DP/zb