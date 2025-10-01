News Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken News am Mittwochabend ins Minus

Blick auf News-Kurs

Die Aktie von News gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die News-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,4 Prozent auf 29,35 USD.

Die News-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 4,4 Prozent auf 29,35 USD abwärts. Bei 29,00 USD markierte die News-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,56 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.205.132 News-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2025 auf bis zu 31,61 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,70 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 25,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem News seine Aktionäre 2025 mit 0,200 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,205 USD je Aktie ausschütten.

News ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,09 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat News in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,11 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von News veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,01 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

