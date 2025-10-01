News Aktie News: S&P 500 Aktie News wird am Nachmittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von News. Der News-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,0 Prozent auf 29,49 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die News-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,0 Prozent auf 29,49 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die News-Aktie bisher bei 29,49 USD. Mit einem Wert von 30,56 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 307.305 News-Aktien.

Am 30.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,61 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,19 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 23,38 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die News-Aktie derzeit noch 20,72 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,205 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte News am 05.08.2025. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,09 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite hat News im vergangenen Quartal 2,11 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte News 2,58 Mrd. USD umsetzen können.

Am 06.11.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von News veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,01 USD je Aktie in den News-Büchern.

